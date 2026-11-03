Auer (SPÖ) fordert kostenlose Nachhilfe

Förderungen, die kaum jemand in Anspruch nehmen kann

Die bisherigen Förderungen in Vorarlberg gelten hingegen als unzureichend, bürokratisch und an zu strenge Einkommensgrenzen gebunden, was sich in den vergangenen Jahren an extrem niedrigen Antragszahlen gezeigt hat. „Wenn der Schulerfolg in Vorarlberg vom Kontostand der Eltern abhängt, versagt das System auf ganzer Linie. Wir dürfen es nicht länger hinnehmen, dass Bildung zu einer Frage des Geldbeutels wird“, ärgert sich Auer. Es brauche endlich leistbare und kostenlose Nachhilfe direkt in den Schulen, damit jedes Kind eine echte Chance auf Bildung und eine erfolgreiche Zukunft habe – und zwar unabhängig von der sozialen Herkunft.