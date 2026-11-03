Bregenzer Frühling: Getanzte Philosophie

Die Jugend im Fokus

Weiters legt der Bregenzer Frühling 2027, wie in den vergangenen Jahren kuratiert von Judith Reichart, ein besonderes Augenmerk auf ein jugendliches Publikum. Wie beim „Eintanzen“ will Silvia Salzmann die Erfahrung vermitteln, was Tanz mit einem macht, wenn man in Bewegung kommt. Man könne sich, so die Bregenzerin, bei den Aufführungen selbst auf der Bühne erkennen und somit ein „viel intensiveres Erlebnis“ haben. Für die Jugendlichen kommen Tänzerinnen und Tänzer der britischen Truppe „Far from the Norm“, geleitet von Botis Seva, für Workshops an einzelne Schulen. Den Abschluss bildet der Besuch der Tanzaufführung BLKDOG am 19. März 2027 im Bregenzer Festspielhaus. Für alle „Jugendlichen“ bis zum Alter von 27 Jahren gibt es neu den stark verbilligten Tanzpass für alle sechs Aufführungen, aber auch verbilligte Einzeltickets.