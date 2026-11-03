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Bregenzer Frühling: Getanzte Philosophie

Vorarlberg
03.11.2026 19:30
Die Verantwortlichen des „Bregenzer Frühlings“ freuen sich auf die Ausgabe im nächsten Jahr.
Die Verantwortlichen des „Bregenzer Frühlings“ freuen sich auf die Ausgabe im nächsten Jahr.(Bild: Stadt Bregenz)
Porträt von Anna Mika
Von Anna Mika

Am Dienstag wurde das Programm für die neue Ausgabe des Tanzfestivals „Bregenzer Frühling“ präsentiert. Es wird einige Neuerungen gehen, zudem soll auch ein junges Publikum gezielt angesprochen werden.

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Wer nicht gerade in der Luftfahrt tätig ist, dürfte mit dem Titel „Seven Seven – Falling from Heaven“ wenig anfangen können. Piloten verwenden diesen als Kurzformel einer Notlage, das Organisationsteam des Bregenzer Frühlings weist mit ebendiesem Festivaltitel darauf hin, dass in unserer Gegenwart „Sicherheiten schwinden und Ordnungen ins Wanken geraten“. Zunehmend empfinden wir also in unserer Zeit Kontrollverlust – ein Gefühl, das jeder Tänzer kennt. Denn in den extremen Bewegungen verliert der Körper für den Bruchteil eines Moments das Gleichgewicht, findet jedoch meist sofort wieder neue Sicherheit, entweder in sich selbst oder bei den Tanzpartnern. In diesem Moment des Loslassens entstehen somit neue Möglichkeiten.

Gemeinsames Eintanzen mit dem Publikum
Auch beim Bregenzer Frühling gibt es Neues: Denn so wie es bei den Konzerten eine Einführung gibt, so gibt es nun vor den professionellen Darbietungen ein „Eintanzen“. Geleitet von der Tänzerin, Choreografin und Tanzpädagogin Silvia Salzmann erproben Besucher der Aufführung in ihrer jeweiligen Abendkleidung kurze Bewegungssequenzen. Besondere Vorkenntnisse oder sportlichen Begabung sind nicht notwendig.

Am 6. März 2027 eröffnet die international gefeierte Choreografin Sharon Eyal mit „Delay the ...
Am 6. März 2027 eröffnet die international gefeierte Choreografin Sharon Eyal mit „Delay the Sadness“ das Festival.(Bild: Stadt Bregenz)

Die Jugend im Fokus
Weiters legt der Bregenzer Frühling 2027, wie in den vergangenen Jahren kuratiert von Judith Reichart, ein besonderes Augenmerk auf ein jugendliches Publikum. Wie beim „Eintanzen“ will Silvia Salzmann die Erfahrung vermitteln, was Tanz mit einem macht, wenn man in Bewegung kommt. Man könne sich, so die Bregenzerin, bei den Aufführungen selbst auf der Bühne erkennen und somit ein „viel intensiveres Erlebnis“ haben. Für die Jugendlichen kommen Tänzerinnen und Tänzer der britischen Truppe „Far from the Norm“, geleitet von Botis Seva, für Workshops an einzelne Schulen. Den Abschluss bildet der Besuch der Tanzaufführung BLKDOG am 19. März 2027 im Bregenzer Festspielhaus. Für alle „Jugendlichen“ bis zum Alter von 27 Jahren gibt es neu den stark verbilligten Tanzpass für alle sechs Aufführungen, aber auch verbilligte Einzeltickets.

Am 30. April wird „FISHY ÖEA“ von Nadav Zellner aufgeführt.
Am 30. April wird „FISHY ÖEA“ von Nadav Zellner aufgeführt.(Bild: Stadt Bregenz)

Sharon Eyal macht den Anfang
Den Bregenzer Frühlinge eröffnen wird am 6. März 2027 die Truppe von Sharon Eyal aus Frankreich. Nach dem schon erwähnten Abend BLKDOG folgt am 30. April ein Gastspiel der Sao Paulo Dance Company aus Brasilien, die auf ihrer Europatournee in Bregenz Station macht. Besonderes darf man von der chinesischen Truppe um den Choreografen Tao Ye am 29. Mai erwarten. In Zusammenarbeit mit dem KUB kann man den Tanzfilm „The Ferryman“ erleben. Und auch 2027 wird das „aktionstheater ensemble“ von Martin Gruber uns mit „Was wir glauben“ seine Sicht auf das Festivalmotto zeigen.

Tickets online unter events-vorarlberg.at oder telefonisch unter 05574 4080.

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