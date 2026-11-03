Kultdisco „Villa Wahnsinn“: Die späte Abrechnung

„Jung und dumm“, aber immerhin schuldbewusst

Von den drei Angeklagten erscheinen nur zwei zur Verhandlung: ein heute 64-jähriger Pensionist und die 57-jährige frühere Prokuristin. Der dritte im Bunde ist aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt. Letzterer hat bereits im Vorfeld bekundet, die Verantwortung zu übernehmen, gleiches gilt für die beiden anderen Angeklagten. Während der Verteidiger des Pensionisten angesichts der verstrichenen Jahrzehnte auf Verjährung und einen Freispruch pocht, spricht sich der Rechtsanwalt der ehemaligen Prokuristin für eine Diversion aus. Sie sei damals „jung und dumm“ gewesen, habe immerhin Selbstanzeige erstattet und umfassend kooperiert.