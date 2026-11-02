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Im Spiel der Runde

Kennelbach ließ keine Zweifel gegen Schlusslicht

Vorarlberg
02.11.2026 17:30
Kennelbach siegte im „Fan.at“-Spiel der Runde mit 3:0 gegen Schlusslicht Satteins.
Kennelbach siegte im „Fan.at“-Spiel der Runde mit 3:0 gegen Schlusslicht Satteins.(Bild: Verein)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

In der ersten Landesklasse hatte der Ligadritte Kennelbach mit Schlusslicht Satteins keine Probleme, 3:0-Endstand. Nervös wird man aber bei den Satteinser trotz der Roten Laterne nicht, Obmann Michael Koschat weiß um die Stärken seines Klubs. Im Winter soll der Kader zudem noch erweitert werden.

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Vier Punkte stehen auf dem Habenkonto des SV Satteins. Aber die sportliche Krise macht keine schlechte Laune, wie Obmann Michael Koschat, der schon seit sechs Jahren im Amt ist, berichtet „Auch nach der 0:3-Niederlage beim Tabellendritten Kennelbach hat die dritte Halbzeit funktioniert“, sagt der Klubchef, „wir sind trotz der sportlichen Misere optimistisch, weil wir wissen, was uns fehlt.“

Im Klartext: Ein Stürmer und ein offensiver Mittelfeldspieler könnten die offensive Flaute der Walgauer beheben und das Punktekonto entsprechend erhöhen. „Der Klassenerhalt ist nach wie vor unser Ziel“, sagt Koschat, der nach dem Abgang von Trainer Christian Lang dessen Nachfolger schon parat hat: Nikolai Kocic, der aktuell noch das 1b-Team der SPG Großwalsertal betreut, soll die Satteinser in der Frühjahrssaison aus dem Tal der Tränen hinausführen. Koschat spricht auch die eine oder andere Kaderergänzung an, aber stellt auch klar: „Wir geben sicher kein Geld aus, das wir nicht haben!“

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Goldene Zeiten kommen
Dass sich die Zeiten bald ändern werden, ist für den Obmann aber jedenfalls sicher: „Ab 2030 werden wir goldene Zeiten erleben, dann rücken ganz starke Nachwuchsspieler in die Erste auf. Wenn sie denn in Satteins bleiben, denn einige Nachbarklubs im Walgau liegen in geringer Entfernung, das ist ein Nachteil für uns.“ 

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