Kennelbach ließ keine Zweifel gegen Schlusslicht

Im Klartext: Ein Stürmer und ein offensiver Mittelfeldspieler könnten die offensive Flaute der Walgauer beheben und das Punktekonto entsprechend erhöhen. „Der Klassenerhalt ist nach wie vor unser Ziel“, sagt Koschat, der nach dem Abgang von Trainer Christian Lang dessen Nachfolger schon parat hat: Nikolai Kocic, der aktuell noch das 1b-Team der SPG Großwalsertal betreut, soll die Satteinser in der Frühjahrssaison aus dem Tal der Tränen hinausführen. Koschat spricht auch die eine oder andere Kaderergänzung an, aber stellt auch klar: „Wir geben sicher kein Geld aus, das wir nicht haben!“