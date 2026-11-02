Kennelbach ließ keine Zweifel gegen Schlusslicht

In der ersten Landesklasse hatte der Ligadritte Kennelbach mit Schlusslicht Satteins keine Probleme, 3:0-Endstand. Nervös wird man aber bei den Satteinser trotz der Roten Laterne nicht, Obmann Michael Koschat weiß um die Stärken seines Klubs. Im Winter soll der Kader zudem noch erweitert werden.
Vier Punkte stehen auf dem Habenkonto des SV Satteins. Aber die sportliche Krise macht keine schlechte Laune, wie Obmann Michael Koschat, der schon seit sechs Jahren im Amt ist, berichtet „Auch nach der 0:3-Niederlage beim Tabellendritten Kennelbach hat die dritte Halbzeit funktioniert“, sagt der Klubchef, „wir sind trotz der sportlichen Misere optimistisch, weil wir wissen, was uns fehlt.“
Im Klartext: Ein Stürmer und ein offensiver Mittelfeldspieler könnten die offensive Flaute der Walgauer beheben und das Punktekonto entsprechend erhöhen. „Der Klassenerhalt ist nach wie vor unser Ziel“, sagt Koschat, der nach dem Abgang von Trainer Christian Lang dessen Nachfolger schon parat hat: Nikolai Kocic, der aktuell noch das 1b-Team der SPG Großwalsertal betreut, soll die Satteinser in der Frühjahrssaison aus dem Tal der Tränen hinausführen. Koschat spricht auch die eine oder andere Kaderergänzung an, aber stellt auch klar: „Wir geben sicher kein Geld aus, das wir nicht haben!“
Goldene Zeiten kommen
Dass sich die Zeiten bald ändern werden, ist für den Obmann aber jedenfalls sicher: „Ab 2030 werden wir goldene Zeiten erleben, dann rücken ganz starke Nachwuchsspieler in die Erste auf. Wenn sie denn in Satteins bleiben, denn einige Nachbarklubs im Walgau liegen in geringer Entfernung, das ist ein Nachteil für uns.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.