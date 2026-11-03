Bis zu 8000 Euro Zuschuss für neue Heizungen

Vorarlberger Hausbesitzer können ab sofort wieder Bundesförderungen für den Umstieg auf klimafreundliche Heizsysteme beantragen. Zusammen mit der Landesförderung sind bis zu 8000 Euro Zuschuss möglich.
Für den Wechsel von einer alten Öl-, Gas- oder Direktstromheizung auf Nahwärme, Wärmepumpen oder Pellets stehen beim Bund wieder Geldmittel zur Verfügung. Für Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäuser gibt es je nach System 4000 bis 6000 Euro vom Bund plus allfällige Boni. Die Einreichung ist ab sofort bis Ende 2026 bzw. bis zum Ausschöpfen des Topfes möglich.
Zusätzlich zahlt das Land Vorarlberg zwischen 1500 und 3000 Euro Fördergeld. Wer beispielsweise von Gas auf Nahwärme umstellt, erhält insgesamt 8000 Euro. Während der Landeszuschuss erst nach Fertigstellung eingereicht wird, ist beim Bund eine Registrierung vorab nötig. Danach bleiben neun Monate Zeit für die Umsetzung. Voraussetzung für das Bundesgeld ist ein Energieberatungsprotokoll des Landes, das beim Energieinstitut Vorarlberg angefordert werden kann.
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