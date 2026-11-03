Bis zu 8000 Euro Zuschuss für neue Heizungen

Für den Wechsel von einer alten Öl-, Gas- oder Direktstromheizung auf Nahwärme, Wärmepumpen oder Pellets stehen beim Bund wieder Geldmittel zur Verfügung. Für Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäuser gibt es je nach System 4000 bis 6000 Euro vom Bund plus allfällige Boni. Die Einreichung ist ab sofort bis Ende 2026 bzw. bis zum Ausschöpfen des Topfes möglich.