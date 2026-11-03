Dornbirner feiern 70 Jahre Karrenseilbahn

Heute präsentiert sich die Seilbahn technisch auf dem neuesten Stand. Nach dem Tausch der Steuerung und dem Umbau der Talstation im vergangenen Jahr stellt sich der Betrieb auf den Ansturm der Jubiläumswoche vom 9. bis 15. November ein. Zum Geburtstag gelten Sondertarife: Sämtliche Fahrgäste befördert die Bahn während der Festwoche für 7 Euro für Berg- und Talfahrt. Personen des Jahrgangs 1956, die gemeinsam mit der Seilbahn ihren 70. Geburtstag feiern, nutzen die Anlage in diesem Zeitraum kostenlos.