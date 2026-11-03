91 Prozent der wertvollen Gewässer ungeschützt

Auch bei den geplanten Renaturierungen sieht der WWF im Ländle deutliches Verbesserungspotenzial. Bis 2030 soll gemäß aktuellen Plänen lediglich ein vier Kilometer langer Abschnitt am Rasafeibach im Montafon durch den Rückbau von Barrieren wieder frei fließen. Der WWF fordert daher, geschädigten Gewässern rasch mehr Raum zu geben und bestehende Wehre und Hindernisse dringend fischgängig zu machen. Gerade bei steigenden Wassertemperaturen und Trockenheit im Zuge des Klimawandels sei es überfällig, Fischen wie Forellen oder Äschen Wanderwege in kühlere Flussabschnitte zu sichern.