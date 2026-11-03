Lufthansa und Ryanair kündigen teurere Tickets an

Die Ticketpreise liegen laut dem Unternehmen derzeit moderat höher als ein Jahr zuvor. Der weitere Anstieg im zweistelligen Bereich 2027 werde nicht reichen, um das hohe Ölpreisniveau auszugleichen. Das Management denkt derzeit über Gehalts-Nullrunden für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kündigungen und die Überprüfung der Verträge mit Flughäfen nach. Auch der verstärkte Einsatz von KI könne die Kosten senken, hieß es. „Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass das Ölpreisniveau in den kommenden zwölf Monaten hoch bleiben wird. Wir werden also den Gürtel enger schnallen müssen“, sagte Finanzchef Neil Sorahan.