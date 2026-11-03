Wegen spezieller Klausel? ÖFB-Kicker vor Abschied!

In Gladbach hat Stöger, der 2024 als gefeierter Relegationsheld aus Bochum gekommen war, aktuell nämlich einen schweren Stand. Der Traditionsverein hat in dieser Saison einen katastrophalen Start erlebt und kämpft um den Verbleib in der Liga – Stöger spielt unter Trainer Alexander Blessin dabei bisher keine Rolle – stand unter ihm noch keine Minute auf dem Platz.