Darum moderieren Kaulitz-Brüder „Wetten, dass..?“

Was ein Witz mit „Wetten, dass..?“-Job zu tun hat

Doch wie kam der ZDF ausgerechnet auf die Zwillinge? Tatsächlich begann alles mit einem Witz von Tom vor drei Jahren, wie die beiden vorab verrieten. Bei der Preisverleihung der „1LIVE-Krone“ 2023 sagte er im Scherz, dass er gemeinsam mit seinem Bruder Bill die ZDF-Sendung übernehmen würden.