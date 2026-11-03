Darum moderieren Kaulitz-Brüder „Wetten, dass..?“

Drei Jahre nach dem Abschied von Thomas Gottschalk feiert „Wetten, dass ..?“ am 5. Dezember ein großes Comeback. Doch wie kam es dazu, dass ausgerechnet Bill und Tom Kaulitz den Samstagabend-Klassiker moderieren? Wir haben die Infos!
Die Überraschung war groß, als Anfang des Jahres die Bombe platzte: „Wetten, dass ..?“ kehrt drei Jahre nach der letzten Show mit Thomas Gottschalk zurück. Und ausgerechnet die Tokio-Hotel-Stars Bill und Tom Kaulitz moderieren die Show.
Was ein Witz mit „Wetten, dass..?“-Job zu tun hat
Doch wie kam der ZDF ausgerechnet auf die Zwillinge? Tatsächlich begann alles mit einem Witz von Tom vor drei Jahren, wie die beiden vorab verrieten. Bei der Preisverleihung der „1LIVE-Krone“ 2023 sagte er im Scherz, dass er gemeinsam mit seinem Bruder Bill die ZDF-Sendung übernehmen würden.
Damit hätten sie sich ins Spiel gebracht, sagte Tom Anfang des Jahres im Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“. Bill erklärte damals, man habe dann langsam angefangen, mit dem ZDF zu sprechen. Es habe diverse geheime Treffen mit dem Sender gegeben.
Was die Fans erwarten dürfen
„Es ist für uns natürlich eine wahnsinnige Ehre, diese legendäre Show zu übernehmen und mit neuem Leben zu füllen“, erklärte Bill Anfang des Jahres zum neuen Moderations-Job. Und schmunzelte: „Wir wissen auch, dass wir damit Unruhe stiften – und genau das wollen wir auch.“
Auf Instagram stimmten die Kaulitz-Twins übrigens zuletzt auf ihren „Wetten, dass..?“-Einsatz ein. Und die kurzen Clips zeigen: Die Fans dürfen sich auf jeden Fall auf einen unterhaltsamen Abend freuen.
Auf Instagram sorgten Bill und Tom Kaulitz bereits für den einen oder anderen lustigen Moment. Die Fans dürfen sich also auf einen kurzweiligen „Wetten, dass..?“-Abend freuen:
Denn wie die beiden bereits Anfang des Jahres verrieten, erfülle sie die Aufgabe, live durch die größte Entertainment-Show im deutschsprachigen Raum zu führen, zwar mit großer Ehrfurcht, aber: „Wir sind mutig und wollen einfach den größtmöglichen Spaß haben – so wie bei allen Dingen, die wir machen!“
Worauf sich Bill und Tom am meisten freuen? Auch das verrieten sie schon auf Instagram:
Wann die Kaulitz-Brüder auf der Wettcouch saßen
Dabei haben Bill und Tom durchaus „Wetten, dass..?“-Erfahrung: Gleich dreimal nahmen sie gemeinsam mit ihrer Band Tokio Hotel auf der Wettcouch Platz – das erste Mal im Jänner 2006 in Graz. Damals sorgten sie mit ihrem Song „Rette mich“ für ein wildes Kreischkonzert ihrer jungen Fans.
2009 gab die Band bei der Show im deutschen Freiburg ein „Wetten, dass..?“-Dacapo für die Band. Damals stahl Bill mit seiner Irokesenfrisur Thomas Gottschalk glatt die Show.
Auf Instagram teilte der ZDF zudem einen Clip vom letzten Tokio-Hotel-Besuch auf der Wettcouch aus dem Jahr 2014. Der Auftritt in „Wetten, dass..?“, das damals in Erfurt stattfand und von Markus Lanz moderiert wurde, markierte das große Comeback der Band rund um die Veröffentlichung ihres Albums „Kings of Suburbia“.
Sehen Sie sich hier den Ausschnitt des letzten „Wetten, dass..?“-Auftritts von Tokio Hotel an:
Wie oft Kaulitz-Brüder moderieren werden
Die Samstagabendshow „Wetten, dass..?“ gehört zu den Klassikern und einstmals größten Publikumserfolgen des deutschsprachigen Fernsehens. Insgesamt gab es 218 Sendungen. Moderiert wurde die Show in der Vergangenheit von Frank Elstner (39 Ausgaben), Thomas Gottschalk (154 Ausgaben), Wolfgang Lippert (9 Ausgaben) und Markus Lanz (16 Ausgaben).
In der 219. Show sind nun Tom und Bill Kaulitz am Zug. Eine weitere Show mit den Zwillingen wird es aber voraussichtlich nicht geben, wie die beiden schon vorab erklärten. Ihr „Wetten, dass..?“-Einsatz soll eine einmalige Sache bleiben.
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