Toller Sommer: Zwei neue Ziele & Mallorca täglich

Landeschefs für Abschaffung der Flugabgabe

Ein weiteres Thema ist die österreichische Flugabgabe. „Alle Landeshauptleute sind mittlerweile dafür, die Abgabe zu streichen. Wenn es nicht jetzt durchgesetzt wird, dann nie mehr“, meint Wildt. Die Flugabgabe beträgt derzeit 12 Euro pro Passagier und kann bei bei bestimmten Flügen mit einer Entfernung von weniger als 350 Kilometern auf bis zu 30 Euro steigen. Für Reisende bedeutet das zusätzliche Kosten, die sich auf den Ticketpreis auswirken. Rund um Österreich gibt es diese Abgabe in den meisten Ländern nicht mehr. Dort boomen auch die Flughäfen. Die Flugabgabe bringt dem österreichischen Staat jährlich rund 170 Millionen Euro ein.