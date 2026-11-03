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Hoffnung am Flughafen

Toller Sommer: Zwei neue Ziele & Mallorca täglich

Kärnten
03.11.2026 11:30
Geschäftsführer Maximilian Wildt und Österreichs Ryanair-Chef Andreas Gruber bauen in ...
Geschäftsführer Maximilian Wildt und Österreichs Ryanair-Chef Andreas Gruber bauen in Klagenfurt aus.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt kann trotz schwieriger Monate wieder optimistischer in die Zukunft blicken. Der Sommerflugplan 2027 bringt zwei neue Destinationen: Porto und Brindisi in Süditalien. Zudem wird Mallorca ab 28. März täglich angeflogen. Das werden viele Passagiere nutzen.

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Hinter dem Flughafen Klagenfurt liegen schwierige Monate. Im Juli und August musste Geschäftsführer Maximilian Wildt einen Passagierrückgang von 13 Prozent hinnehmen. Insgesamt wurden in den beiden Sommermonaten nur noch 39.835 Passagiere am Kärntner Airport gezählt. Doch der kommende Sommerflugplan sorgt nun für neue Zuversicht. Ryanair baut das Angebot ab Klagenfurt aus und nimmt mit Porto und Brindisi gleich zwei neue Destinationen ins Programm. Dazu kommt eine deutliche Aufwertung der Mallorca-Verbindung: Ab 28. März hebt die Maschine künftig täglich in Richtung der beliebten Sonneninsel ab.

Al Bano ist aus der Region Brindisi und besitzt dort auch sein bekanntes Weingut Tenute Al Bano ...
Al Bano ist aus der Region Brindisi und besitzt dort auch sein bekanntes Weingut Tenute Al Bano Carrisi.(Bild: viennareport.at)

Porto ist ein lang gehegter Wunsch
„Das sind mehr als gute Neuigkeiten“, freut sich Wildt. Auch Andreas Gruber, Österreich-Chef von Ryanair, ist darüber froh.  Besonders Portugal ist für  Klagenfurt eine tolle Ergänzung. „Porto ist ein lang gehegter Wunsch. Die Algarve und ein Portugal-Urlaub sind ein phantastisches Angebot“, meint Wildt. Mit Brindisi kommt außerdem ein attraktives Ziel im Süden Italiens hinzu. Die Stadt liegt rund eineinviertel Stunden südlich von Bari und eröffnet Passagieren einen guten Zugang zur Region Apulien.

Porto und die Seilbahn sind ab Sommer aus Klagenfurt aus erreichbar.
Porto und die Seilbahn sind ab Sommer aus Klagenfurt aus erreichbar.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Musiklegende Al Bano hat Weingut in Brindisi
Der besondere Reiz der Region liegt auch bei Al Bano. Der Musikstar stammt aus der Region Apulien (Puglia), genauer gesagt aus Cellino San Marco, in der Provinz Brindisi. Dort wurde AL Bano am 20. Mai 1943 geboren und ist seiner Heimat bis heute eng verbunden. Er besitzt dort auch sein bekanntes Weingut Tenute Al Bano Carrisi.

Täglich nach Mallorca – Aufwertung für Klagenfurt
Ein besonderer Vorteil ist die tägliche Mallorca-Verbindung. Eine solche Frequenz ist selbst bei Ryanair keine Selbstverständlichkeit. Auch London steht wieder im Flugplan. Im Winter wurde es abgesetzt. Ab 28. März hebt die irische Fluglinie wieder in die britische Hauptstadt ab. Mit Porto, Brindisi, Mallorca und London sieht Wildt den Flughafen Klagenfurt damit mit vier Destinationen gut aufgestellt.

Ab 28. März wird der Flug ins schöne Mallorca von Klagenfurt aus täglich angeboten.
Ab 28. März wird der Flug ins schöne Mallorca von Klagenfurt aus täglich angeboten.(Bild: Tourismus Office)

Viele hatten zudem auch auf eine Verbindung nach Warschau gehofft. Dieses Flugangebot dürfte allerdings voraussichtlich erst in der Wintersaison 2027  kommen.

Landeschefs für Abschaffung der Flugabgabe
Ein weiteres Thema ist die österreichische Flugabgabe. „Alle Landeshauptleute sind mittlerweile dafür, die Abgabe zu streichen. Wenn es nicht jetzt durchgesetzt wird, dann nie mehr“, meint Wildt. Die Flugabgabe beträgt derzeit 12 Euro pro Passagier und kann bei bei bestimmten Flügen mit einer Entfernung von weniger als 350 Kilometern auf bis zu 30 Euro steigen. Für Reisende bedeutet das zusätzliche Kosten, die sich auf den Ticketpreis auswirken. Rund um Österreich gibt es diese Abgabe in den meisten Ländern nicht mehr. Dort boomen auch die Flughäfen. Die Flugabgabe bringt dem österreichischen Staat jährlich rund 170 Millionen Euro ein. 

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