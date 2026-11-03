Die Quali für den 2. Marco Friedl Cup geht los!

„Ich möchte meiner Heimat etwas zurückgeben und den Kindern vermitteln, dass der Spaß am Fußball das Wichtigste ist“, verriet der 28-Jährige im Vorfeld der Premiere gegenüber der Tiroler Krone.

Die erste Auflage wurde zum vollen Erfolg. Entsprechend groß ist nun das Interesse an der zweiten Ausgabe des Marco Friedl Cups. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, setzt das Nachwuchsturnier diesmal auf ein neues Qualifikationsformat mit zwei Vorausscheidungsturnieren.