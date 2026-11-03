Die Quali für den 2. Marco Friedl Cup geht los!

Tirols Fußballexport Marco Friedl rief 2026 in seiner Heimatgemeinde Kirchbichl den 1. Marco Friedl Cup ins Leben. Dabei handelt es sich um ein Nachwuchsfußballturnier mit internationaler Beteiligung. Dieses Wochenende fällt der Startschuss für die Qualifikation zur zweiten Auflage.
Im Juni dieses Jahres feierte der 1. Marco Friedl Cup seine Premiere in Kirchbichl im Tiroler Unterland. Der österreichische Nationalteamspieler fungierte dabei als Zugpferd eines internationalen Nachwuchsfußballturniers in seiner Heimatgemeinde. Mit dabei waren unter anderem die Nachwuchsschmieden des FC Bayern München und des FC Barcelona. Aber auch regionale Klubs wie der SK Ebbs oder der FC Patscherkofel waren mit von der Partie.
„Ich möchte meiner Heimat etwas zurückgeben und den Kindern vermitteln, dass der Spaß am Fußball das Wichtigste ist“, verriet der 28-Jährige im Vorfeld der Premiere gegenüber der Tiroler Krone.
Die erste Auflage wurde zum vollen Erfolg. Entsprechend groß ist nun das Interesse an der zweiten Ausgabe des Marco Friedl Cups. Um der großen Nachfrage gerecht zu werden, setzt das Nachwuchsturnier diesmal auf ein neues Qualifikationsformat mit zwei Vorausscheidungsturnieren.
Das erste Qualifikationsturnier
Am 8. November 2026 findet in Buchau am Achensee das erste Qualifikationsturnier statt. Gemeinsam mit dem Partnerverein FC Achensee fällt damit der Startschuss für die Qualifikationsphase des beliebten Nachwuchsfußballturniers.
Gespielt wird in der Altersklasse U12. Teilnahmeberechtigt sind Spielerinnen und Spieler des Jahrgangs 2015 und jünger. Auf die Nachwuchstalente wartet ein spannender Turniertag mit attraktiven Gegnern. Zum Teilnehmerfeld zählen unter anderem der FC Wacker Innsbruck und mehreren Teams aus Bayern.
Turniersieger sichert sich Fixplatz beim Marco Friedl Cup 2027
Für die teilnehmenden Mannschaften steht einiges auf dem Spiel: Der Sieger des Qualifikationsturniers erhält einen fixen Startplatz beim Marco Friedl Cup 2027, der am 19. und 20. Juni 2027 über die Bühne geht. Damit haben die jungen Fußballtalente die Chance, sich auf sportlichem Weg für das Hauptturnier zu qualifizieren.
Wie groß das Interesse am neuen Format ist, zeigte sich bereits unmittelbar nach dem Anmeldestart: Innerhalb von nur zwei Tagen waren sämtliche verfügbaren Startplätze für das Qualifikationsturnier am Achensee vergeben. Mittlerweile befinden sich sechs weitere Mannschaften auf der Warteliste.
Zweites Qualifikationsturnier im Frühjahr 2027 geplant
Ein zweites Qualifikationsturnier ist für das Frühjahr 2027 im Raum Innsbruck geplant. Nähere Informationen zum Austragungsort, zum Termin und zu den Anmeldemöglichkeiten werden rechtzeitig bekannt gegeben.
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