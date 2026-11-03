Vögerl füttern macht Mensch und Tier glücklich

Damit die gefiederten Gäste gesund durch die kalte Jahreszeit kommen, ist die richtige Fütterung wichtig. BirdLife empfiehlt Futterhäuschen mit Silofunktion oder Futtersäulen. So wird verhindert, dass die Vögel direkt im Futter sitzen und durch ihren Kot Krankheiten übertragen. Brot, Speisereste und gesalzenes Fett sind tabu. Außerdem sollte man auf hochwertige Futtermittel achten und diese trocken sowie kühl lagern, damit sich kein Schimmel bildet.