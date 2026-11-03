Der Giro 2027 wird ein Paradies für Kletterer

50.250 Höhenmeter und eine schwere Schlusswoche

Nach dem Auftakt in Friaul geht es für den Giro-Tross an der Adriaküste südwärts bis nach Neapel. Auf dem Weg dorthin wartet ein 19,6 km langes Bergzeitfahren in den Abruzzen von Sulmona nach Campo di Giove. In der zweiten Woche geht es zurück Richtung Norden. Ein flaches Einzelzeitfahren führt über 37,3 km vom Formel-1-Kurs in Monza nach Mailand. Der Giro macht zudem auf zwei weiteren Rennstrecken Station: Etappenankünfte sind in Misano und Mugello geplant.