Zu Ehren ihres Patrons: Jäger feiern Hubertustag

Am 3. November gedenken Weidmänner ihres Patrons. Was als Legende begann, wird von Jägern im ganzen Land feierlich weitergegeben und in Vereinen zelebriert.
Der Legende nach erschien dem Jäger Hubertus einst ein mächtiger Hirsch mit einem leuchtenden Kreuz im Geweih. Diese Begegnung soll sein Leben verändert haben und sein Gedenktag steht bis heute für Weidgerechtigkeit, Respekt vor der Natur und Zusammenhalt.
Gemeinschaft rettete Gotteshaus
Wie ernst es die Jäger mit diesem Werten nehmen, beweist eine außergewöhnliche Geschichte aus dem Drautal. Dort steht nahe dem Schloss Kreuzen eine kleine Kapelle, die um 1705 aus Dankbarkeit für das Ende der Pest errichtet wurde. Doch das Gotteshaus drohte zu verfallen.
„Ein Baum lag auf dem Dach“, erinnert sich Alfred Staber, Obmann des Hubertusvereins Kreuzen. Die Fenster waren kaputt, die Mauern verwittert.
Bis die Jäger die Sache selbst in die Hand nahmen. 1985 gründeten sie einen eigenen Verein, packten mit Unterstützung der Familie Foscari kräftig an und retteten so die historische Kapelle. Seither ist das kleine Gotteshaus ein besonderer Treffpunkt für Hubertusfeiern.
Um die Pflege des Gemäuers kümmern sich bis heute engagierte Menschen, wie Erika Schumi und ihre Tochter Manuela. Die Sanierung der Kapelle ist ein Beispiel, dass Jäger nicht nur Verantwortung für das Wild übernehmen, sondern auch für ihre Heimat und das Brauchtum leben. Weidmannsheil!
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