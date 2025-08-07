Nach Zwischenfall fährt Karrenseilbahn wieder an

Eine heftige Windböe eines Unwetters hatte am 23. Juni gegen 15 Uhr zur Entgleisung der Seile der Bahn auf den Dornbirner Hausberg Karren geführt. Eine Gondel mit 19 Passagieren und einem Hund an Bord blieb in über 150 Metern Höhe stehen. Eine Zufahrt der Rettungsgondel war nicht möglich, weil sich die Seile überworfen hatten. Es folgte eine bis 22.30 Uhr andauernde, komplizierte Bergungsaktion, bei der die Fahrgäste abgeseilt wurden. Verletzt wurde zum Glück niemand.