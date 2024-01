Maus legte in Silvesternacht Karrenseilbahn lahm

Knapp 200 Gäste saßen am Neujahrsmorgen am Dornbirner Hausberg fest. Eine technische Störung der Karrenseilbahn hatte dafür gesorgt, dass ab 1.30 Uhr keine Gondel mehr ins Tal fuhr. Am Dienstagvormittag wurde der Grund für den Ausfall der Steuerungsanlage ermittelt - eine Maus hatte ein Kabel angeknabbert und die elektronische Steuerung der Bahn stillgelegt.