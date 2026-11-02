Volle Auftragsbücher sehen anders aus

Licht am Horizont

Trotz des zähen Umfelds blickt die Branche vorsichtig optimistisch nach vorne. Österreichweit rechnen Wirtschaftsforscher für 2026 mit einem Plus bei der Bruttowertschöpfung von 2,2 Prozent. Als Motor für Digitalisierung und künstliche Intelligenz bleibt der Sektor unverzichtbar. Damit dieser Motor wieder voll anspringt, braucht es laut Bitschnau aber vor allem wieder mehr Investitionsfreude in den Firmen.