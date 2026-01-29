Verfahren nach Seilbahn-Havarie eingestellt

Dramatische Szenen hatten sich am 23. Juni rundum den Karren abgespielt. Während eines Unwetters hatte ein heftiger Windstoß zur Entgleisung des Trag- und Zugseils der Seilbahn geführt. Eine Gondel blieb mit 19 Passagieren und einem Hund an Bord in über 150 Metern Höhe stecken. Eine Zufahrt der Rettungsgondel war nicht möglich, weil sich die Seile überworfen hatten.