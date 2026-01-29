Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unglück am Karren

Verfahren nach Seilbahn-Havarie eingestellt

Vorarlberg
29.01.2026 16:35
Die 19 Fahrgäste mussten stundenlang in der Gondel ausharren und wurden dann abgeseilt.
Die 19 Fahrgäste mussten stundenlang in der Gondel ausharren und wurden dann abgeseilt.(Bild: APA/MAURICE SHOUROT)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach der Havarie der Seilbahn auf dem Dornbirner Hausberg Karren im vergangenen Juni hat die Staatsanwaltschaft Feldkirch nun ihre Untersuchungen eingestellt. Man hatte gegen den zum Unfallzeitpunkt für die Fahrten zuständigen Mitarbeiter wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit ermittelt. 

0 Kommentare

Dramatische Szenen hatten sich am 23. Juni rundum den Karren abgespielt. Während eines Unwetters hatte ein heftiger Windstoß zur Entgleisung des Trag- und Zugseils der Seilbahn geführt. Eine Gondel blieb mit 19 Passagieren und einem Hund an Bord in über 150 Metern Höhe stecken. Eine Zufahrt der Rettungsgondel war nicht möglich, weil sich die Seile überworfen hatten.

Lesen Sie auch:
Kurz vor 23 Uhr wurden die Bergungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen. Alle Passagiere wurden ...
Bergung erfolgreich
19 Personen und Hund nach Sturm aus Gondel befreit
23.06.2025
Karrenseilbahn
Reparaturarbeiten bis Mitte August abgeschlossen
16.07.2025
Neustart
Nach Zwischenfall fährt Karrenseilbahn wieder an
07.08.2025

Die Kabine musste erst von Technikern gesichert werden, dann begann eine komplizierte Rettungsaktion, die bis in die Nachtstunden dauerte. Nach und nach wurden die Fahrgäste abgeseilt. Verletzt wurde niemand. Die Bahn ging erst nach Wochen und umfassenden Reparaturarbeiten wieder in Betrieb.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 2°
Symbol Schneefall
Bludenz
1° / 4°
Symbol Schneeregen
Dornbirn
2° / 4°
Symbol leichter Regen
Feldkirch
2° / 4°
Symbol leichter Regen
Mehr Vorarlberg
Unglück am Karren
Verfahren nach Seilbahn-Havarie eingestellt
Grausiger Fund
Mann hortete Föten und Waffen in seinem Keller
Wirtschaft
Firmengründungs-Rekord im Ländle
Schon 12 Ausfälle
Der große Bregenzer Kader schrumpfte unfreiwillig
Trotz Satzführung
Schwärzler scheitert in Bahrain im Achtelfinale
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine