Immer mehr Vorarlberger sind langzeitarbeitslos

Gleichzeitig gibt es nach wie vor viele freie Stellen im Land. Ende Oktober waren beim Vorarlberger AMS 3045 offene Jobs gemeldet. Bereuter richtet deshalb einen dringenden Appell an die Arbeitsuchenden: „Die derzeitigen Jobchancen konsequent nutzen und sich aktiv bewerben. Jede Bewerbung erhöht die Chance, rasch wieder im Erwerbsleben Fuß zu fassen.“

Langsame Erholung in den kommenden Monaten

Die Aussichten für die kommenden Monate bleiben verhalten. Wirtschaftsforscher und das AMS rechnen damit, dass sich der Vorarlberger Arbeitsmarkt über die Wintermonate nur langsam erholt. Erst eine stärkere Konjunktur im kommenden Jahr könnte den Druck spürbar mindern. Bis dahin dürfte die Zahl der Langzeitarbeitslosen eine zentrale Herausforderung bleiben.