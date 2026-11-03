Gericht stoppt letztes Trump-Manöver vor Midterms

US-Präsident Donald Trump und seinen Republikanern drohen bei den Midterms eine herbe Niederlage. Seit Monaten versucht Trump daher, mit Manövern vor Gericht Stimmen für die Demokraten zu verhindern. Kurz vor den Wahlen am Dienstag hat das Oberste Gericht jetzt einen letzten Eilantrag abgewiesen.
Mit der Behauptung, die registrierten Wähler seien wahrscheinlich keine US-Bürger, wollte Trumps Regierung die Auszählung von 20.000 Briefwahlstimmen im Bundesstaat Kalifornien vorerst stoppen. Das Justizministerium reichte einen entsprechenden Eilantrag beim Obersten Gerichtshof ein. Nur wenige Stunden später wiesen die Richter den Antrag zurück.
Ablehnung mit nur einem Satz
Die kurze, nur einen Satz umfassende Anordnung des Gerichts enthielt keine Begründung. Dies ist bei der Behandlung von Eilanträgen üblich. Zudem äußerte keiner der Richter öffentlich eine abweichende Meinung. Bereits am Freitag hatte ein Bundesberufungsgericht einen entsprechenden Antrag der Trump-Regierung abgelehnt.
„Gefährliche Angriffe“
Die Entscheidung am Vortag der Zwischenwahlen ist eine weitere Niederlage für Trump. Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, nannte die Entscheidung „ein erfreuliches Zeichen für alle Amerikaner angesichts der empörenden und gefährlichen Angriffe der Bundesregierung auf unsere Demokratie“.
Im Versuch, schon im Vorfeld Zweifel am Wahlergebnis zu säen, hatte die Trump-Regierung ihren Fokus verstärkt auf angebliche Stimmabgaben durch Nicht-Staatsbürger gelegt. Mehrere Studien zeigen jedoch, dass dies selten vorkommt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.