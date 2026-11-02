Lenker nach Unfall auf Autobahn wiederbelebt

Jede Menge Schutzengel unterwegs

Nachkommende Verkehrsteilnehmer reagierten blitzschnell, bargen den leblosen Fahrer aus dem Wrack und begannen unverzüglich mit der Reanimation. Der Mann hatte Riesenglück: Unter den Ersthelfern befanden sich eine Fachärztin sowie mehrere Medizinstudenten. Sie gaben nicht auf und setzten die lebensrettenden Maßnahmen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte fort.