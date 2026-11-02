Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schutzengel auf A14

Lenker nach Unfall auf Autobahn wiederbelebt

Vorarlberg
02.11.2026 09:10
nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde der Lenker mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.
nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde der Lenker mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein 47-jähriger Autofahrer verlor am Sonntagnachmittag auf der A14 bei Dornbirn das Bewusstsein und krachte in weiterer Folge gegen die Betonleitschiene. Nachfolgende Pkw-Lenker, darunter mehrere Medizinstudenten und eine Ärztin, eilten dem Mann umgehend zu Hilfe. Der 47-Jährige wurde erfolgreich reanimiert und ins Krankenhaus gebracht.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der dramatische Zwischenfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in Fahrtrichtung Tirol. Auf Höhe der Anschlussstelle Dornbirn-Nord wurde der 47-Jährige aufgrund einer medizinischen Notlage ohnmächtig.

Das Fahrzeug fuhr daraufhin unkontrolliert weiter, ehe es gegen die Betonleitschiene prallte und schließlich im Bereich einer Rastplatz-Abfahrt zum Stillstand kam.

Jede Menge Schutzengel unterwegs
Nachkommende Verkehrsteilnehmer reagierten blitzschnell, bargen den leblosen Fahrer aus dem Wrack und begannen unverzüglich mit der Reanimation. Der Mann hatte Riesenglück: Unter den Ersthelfern befanden sich eine Fachärztin sowie mehrere Medizinstudenten. Sie gaben nicht auf und setzten die lebensrettenden Maßnahmen bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte fort.

Erfolgreich wiederbelebt
Nach rund einer Stunde konnte der Kreislauf des Patienten erfolgreich wiederhergestellt werden. Er wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert.

Lesen Sie auch:
Drei Personen wurden bei der Karambolage am Donnerstag auf der A14 verletzt.
Drei Verletzte
Vollbremsung auf A14 führt zu Kettenreaktion
30.10.2026
Plötzlich Brandgeruch
Auto fängt auf A14 Feuer: Drei Personen an Bord
06.07.2026

Am Unfallfahrzeug entstand massiver Sachschaden. Für die Dauer des Notfalleinsatzes musste der rechte Fahrstreifen bis 14.30 Uhr gesperrt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
02.11.2026 09:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
0° / 5°
Symbol wolkig
Bludenz
-1° / 6°
Symbol wolkig
Dornbirn
0° / 7°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-1° / 6°
Symbol wolkig

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
211.368 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
116.892 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
102.522 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1869 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1513 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Vorarlberg
Schutzengel auf A14
Lenker nach Unfall auf Autobahn wiederbelebt
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Neutrinos: Die Teilchen, die alles durchdringen
Viel übersehen
Altach-Coach Zaric war nicht happy mit dem Referee
Krone Plus Logo
Bewährungshelfer:
„Ich verurteile die Tat, aber nicht den Menschen“
Kracher für den LASK
Spannende Duelle! ÖFB-Cup-Viertelfinale ausgelost
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf