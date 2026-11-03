„Rosenkrieg“ um Standesamtsverband

Weiter Wirbel um den Standesamtsverband Mittelburgenland: Wie berichtet, kam es bei der letzten Mitgliederversammlung zu einem Streit, wie es mit dem Verband weitergehen soll. Jetzt zeigt sich: Einige Gemeinden wollen bei dem Verband eigentlich gar nicht mehr dabei sein.

Insgesamt sechs Kommunen sollen bereits aufrechte Gemeinderatsbeschlüsse haben, die einen Austritt vorsehen. Auch Deutschkreutz ist darunter. Der frühere Bürgermeister Manfred Kölly fordert daher, dass der Austritt sofort vollzogen wird. Der Verband müsse umgehend aufgelöst werden, sagt Kölly.