BMW krachte auf Landesstraße frontal gegen Baum

Mit voller Wucht krachte die 29-jährige Lenkerin am Dienstag gegen 13 Uhr gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße in der Nähe von Schloss Tratzberg bei Stans. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen kam die Frau mit ihrem BMW von der Fahrbahn ab.