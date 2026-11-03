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Frau schwer verletzt

BMW krachte auf Landesstraße frontal gegen Baum

Tirol
03.11.2026 14:37
Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Am Fahrzeug entstand Totalschaden.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Dramatischer Unfall am Dienstag bei Stans in Tirol: Eine 29-jährige Autofahrerin kam von der Landesstraße ab und prallte mit ihrem BMW frontal gegen einen Baum. Die Frau erlitt schwere Verletzungen, am Wagen entstand Totalschaden.

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Mit voller Wucht krachte die 29-jährige Lenkerin am Dienstag gegen 13 Uhr gegen einen Baum. Der Unfall ereignete sich auf der Landesstraße in der Nähe von Schloss Tratzberg bei Stans. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen kam die Frau mit ihrem BMW von der Fahrbahn ab.

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