Gewalt-Sager regt auf: ÖH-Chefin entschuldigt sich

In ganz Europa ziehen derzeit junge Leute auf die Straße. Es wird gegen die Bildungspolitik und wegen Perspektivenlosigkeit protestiert. In Frankreich nehmen die Demos aber seit Wochen verheerende Ausmaße an. Die sozialistische Vorsitzende der Grazer ÖH wurde nun in einem Interview der „Kleinen Zeitung“ gefragt, wie sie zu Gewalt in Demonstrationen stehe. Jene „gegen Meschen“ lehnt Valentina Simschitz strikt ab, aber gegen Dinge? „Wenn es gegen Statussymbole des Kapitalismus oder Luxusgüter geht, kann das ein gewähltes Mittel sein, muss es aber nicht“, sagte sie dort. Diese Antwort schlägt seither Wellen.