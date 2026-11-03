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Ermittlungserfolg

Katze getötet und gekreuzigt: Täter (67) gefasst!

Steiermark
03.11.2026 14:28
Eine schwarze Katze wurde gequält und getötet (Symbolbild).
Eine schwarze Katze wurde gequält und getötet (Symbolbild).(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In der Nacht zum 14. Oktober trieb ein Tierquäler im obersteirischen Admont sein Unwesen: Er tötete eine schwarze Katze und nagelte sie an ein Kreuz. Jetzt wurde ein 67-jähriger Steirer ausgeforscht, der für die entsetzliche Tat verantwortlich sein soll.

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Die Tat sorgte für Empörung: Mitte Oktober war von Passanten in Admont eine auf ein behelfsmäßiges Kreuz geschraubte tote schwarze Katze gefunden worden. Laut Tierarzt dürfte diese erschossen worden sein.

Seither fehlte von dem Täter jede Spur. Die „Krone“ schrieb daraufhin sogar eine Belohnung von 10.000 Euro für den entscheidenden Hinweis aus. All die öffentliche Aufmerksamkeit dürfte sich ausgezahlt haben: Durch umfassende Erhebungen konnte ein 67-jähriger Täter aus dem Bezirk Liezen ausgeforscht werden.

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„Der Mann zeigt sich geständig und gab an, sich durch die Katze gestört gefühlt zu haben. Er habe die Katze mit einer Langwaffe erschossen und dann auf ein Kreuz geschraubt“, schreibt die Polizeidirektion Steiermark. Die Waffe besaß er illegal. Sie wurde ihm abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 67-Jährige wurde angezeigt.

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