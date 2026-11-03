Katze getötet und gekreuzigt: Täter (67) gefasst!

„Der Mann zeigt sich geständig und gab an, sich durch die Katze gestört gefühlt zu haben. Er habe die Katze mit einer Langwaffe erschossen und dann auf ein Kreuz geschraubt“, schreibt die Polizeidirektion Steiermark. Die Waffe besaß er illegal. Sie wurde ihm abgenommen und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 67-Jährige wurde angezeigt.