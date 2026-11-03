Studie: Tiefseemuscheln haben eine innere Uhr

Sie hielten erstmals Muscheln der Art „Bathymodiolus azoricus“ im Labor und züchteten ihre Zellen. Diese Tiefseebewohner gehören zur Familie der Miesmuscheln. „Lustigerweise musste die Zellkultur im Kühlschrank wachsen, da dort die Temperatur am ehesten jener in der Tiefsee entspricht, wo die Muscheln normalerweise leben. Dabei haben wir herausgefunden, dass die Tiere eine innere Uhr in den Fußzellen haben“, sagte Forscherin Kristin Tessmar.