Studie: Tiefseemuscheln haben eine innere Uhr

Muscheln aus der stockfinsteren Tiefe kennen einen 24-Stunden-Tag. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie mit Beteiligung aus Wien. Demnach befindet sich die innere Uhr in den Fußzellen der Tiefseemuscheln, die nie Sonnen- oder Mondlicht abbekommen.
Die Tiere leben am Meeresgrund um heiße Quellen, die im Gezeitenrhythmus pulsieren. Ihre innere Uhr könne im täglichen 24-Stunden-Rhythmus ticken, aber auch auf Mondzeit (12,4 Stunden) umschalten, schrieben die Forscherinnen und Forscher im Fachjournal „EMBO Reports“. Das Team vom Departement für Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie der Universität Wien hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Alfred-Wegener-Instituts, der Universität Oldenburg (beide Deutschland) und des Forschungsinstituts IFREMER (Frankreich) die Studie durchgeführt.
Sie hielten erstmals Muscheln der Art „Bathymodiolus azoricus“ im Labor und züchteten ihre Zellen. Diese Tiefseebewohner gehören zur Familie der Miesmuscheln. „Lustigerweise musste die Zellkultur im Kühlschrank wachsen, da dort die Temperatur am ehesten jener in der Tiefsee entspricht, wo die Muscheln normalerweise leben. Dabei haben wir herausgefunden, dass die Tiere eine innere Uhr in den Fußzellen haben“, sagte Forscherin Kristin Tessmar.
„Erhebliche Flexibilität“
„Eigentlich wird die Umgebung dort unten in 1700 Metern Tiefe durch Gezeiten bestimmt“, erklärte sie. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass die Muscheln am Meeresboden hauptsächlich dem 12,4-Stunden-Gezeitenrhythmus folgen. Im Labor „tickt die innere Uhr der Muscheln aber mit einer täglichen 24-Stunden-Rhythmik“, sagte Tessmar. Das deute auf eine erhebliche Flexibilität der inneren Uhr hin.
Die Tiefseemuscheln besitzen zudem die zentralen Gene der täglichen (zirkadianen) Uhr, die auch etwa bei Menschen und Fliegen vorkommt. Der Unterschied ist, dass sie zwischen Gezeiten- und Sonnentagzeitgebung umschalten können.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.