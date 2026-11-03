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Studie: Tiefseemuscheln haben eine innere Uhr

Wissen
03.11.2026 14:28
Muscheln aus der Tiefe haben laut einer neuen Studie eine innere Uhr (Symbolbild).
Muscheln aus der Tiefe haben laut einer neuen Studie eine innere Uhr (Symbolbild).(Bild: stock.adobe.com/Christopher Hall)
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Von krone.at

Muscheln aus der stockfinsteren Tiefe kennen einen 24-Stunden-Tag. Das ist das Ergebnis einer internationalen Studie mit Beteiligung aus Wien. Demnach befindet sich die innere Uhr in den Fußzellen der Tiefseemuscheln, die nie Sonnen- oder Mondlicht abbekommen.

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Die Tiere leben am Meeresgrund um heiße Quellen, die im Gezeitenrhythmus pulsieren. Ihre innere Uhr könne im täglichen 24-Stunden-Rhythmus ticken, aber auch auf Mondzeit (12,4 Stunden) umschalten, schrieben die Forscherinnen und Forscher im Fachjournal „EMBO Reports“. Das Team vom Departement für Neurowissenschaften und Entwicklungsbiologie der Universität Wien hat gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen des Alfred-Wegener-Instituts, der Universität Oldenburg (beide Deutschland) und des Forschungsinstituts IFREMER (Frankreich) die Studie durchgeführt.

Sie hielten erstmals Muscheln der Art „Bathymodiolus azoricus“ im Labor und züchteten ihre Zellen. Diese Tiefseebewohner gehören zur Familie der Miesmuscheln. „Lustigerweise musste die Zellkultur im Kühlschrank wachsen, da dort die Temperatur am ehesten jener in der Tiefsee entspricht, wo die Muscheln normalerweise leben. Dabei haben wir herausgefunden, dass die Tiere eine innere Uhr in den Fußzellen haben“, sagte Forscherin Kristin Tessmar.

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„Erhebliche Flexibilität“
„Eigentlich wird die Umgebung dort unten in 1700 Metern Tiefe durch Gezeiten bestimmt“, erklärte sie. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen daher davon aus, dass die Muscheln am Meeresboden hauptsächlich dem 12,4-Stunden-Gezeitenrhythmus folgen. Im Labor „tickt die innere Uhr der Muscheln aber mit einer täglichen 24-Stunden-Rhythmik“, sagte Tessmar. Das deute auf eine erhebliche Flexibilität der inneren Uhr hin.

Die Tiefseemuscheln besitzen zudem die zentralen Gene der täglichen (zirkadianen) Uhr, die auch etwa bei Menschen und Fliegen vorkommt. Der Unterschied ist, dass sie zwischen Gezeiten- und Sonnentagzeitgebung umschalten können.

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