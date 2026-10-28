Iran greift wieder an
Verkehr in Straße von Hormuz geht deutlich zurück
In Nahost deutet erneut vieles auf eine neue Eskalationsspirale hin. Das hat drastische Folgen: Nach verstärkten iranischen Angriffen in der Region der Straße von Hormuz nehmen einem Bericht zufolge Ölexporte am Golf wieder ab. Ein Ende der Energiekrise ist nicht in Sicht.
Wie der Datenanbieter Kpler mitteilte, lagen Ölausfuhren durch die wichtige Meerenge am Montag, dem letzten Erhebungszeitpunkt, bei durchschnittlich 48 Prozent des Vorkriegsvolumens.
Damit verzeichnet der Anbieter einen Rückgang in der vergangenen Woche. In der Vorwoche hatte Kpler von 83 Prozent gesprochen.
Der Schifffahrtsdatenanbieter gibt diese Mengen als Sieben-Tage-Durchschnitt an, da sich aktuelle Zahlen im Laufe der Erhebungen ändern. Die Angaben beziehen sich auf die Summe aus exportiertem Rohöl und raffinierten Produkten.
Teheran hatte in der vergangenen Woche erneut Angriffe auf Schiffe in der Region intensiviert. Insbesondere entlang der südlichen Route durch die Straße von Hormuz soll die US-Marine Tanker begleiten, die Öl von Verladestationen der Golfstaaten zu bereitstehenden Schiffen außerhalb der Meerenge verbringen.
Trump erwägt neue Angriffe
US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt offen von einer neuen Angriffswelle gegen den Iran gesprochen. „Wir machen vielleicht noch eine kleine ,Epic Fury‘“, sagte der Republikaner kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt in Florida mit Blick auf den Krieg. „Operation Epic Fury“ war der Name des umfangreichen Luftschlags der USA gegen Teheran Ende Februar.
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