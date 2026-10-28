Verkehr in Straße von Hormuz geht deutlich zurück

Trump erwägt neue Angriffe

US-Präsident Donald Trump hatte zuletzt offen von einer neuen Angriffswelle gegen den Iran gesprochen. „Wir machen vielleicht noch eine kleine ,Epic Fury‘“, sagte der Republikaner kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt in Florida mit Blick auf den Krieg. „Operation Epic Fury“ war der Name des umfangreichen Luftschlags der USA gegen Teheran Ende Februar.