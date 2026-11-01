Was unterwanderte Demonstrierer wissen müssen

Dabei schließen sich die gewalttätigen Rowdys an friedliche junge Demonstranten an. Die teils obskuren Organisatoren der Demos bieten ein ganzes Bündel an Protestthemen an – so, dass viele Junge wenigstens teilweise im wahrsten Sinne des Wortes mitgehen können: für bessere Schulen und Klimaschutz, gegen steigende Lebenshaltungskosten, ungerechte Lastenverteilung oder zu viel Überwachung sowie Wehrpflicht und Aufrüstung. Vorgeblich wird zum friedlichen Protest wie am gestrigen Halloween-Tag aufgerufen.