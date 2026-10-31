Entweder der Staat spart, oder es gibt Saures

In den europäischen Wohlfahrtsstaaten herrscht die allgemeine Erwartung, dass der Staat gefälligst jedes Risiko abfedert. Und je mehr Geld der Staat ausschüttet, desto unzufriedener sind die Bürger. Die Krawalle in Frankreich, so schreibt die „Neue Zürcher Zeitung“; führten uns in extremer Weise das Scheitern des Sozialstaates vor Augen. Diese großartige Erfindung an der Wende zum 20. Jahrhundert sei inzwischen so angeschwollen, dass sie nicht nur in Frankreich zur Gefahr für den Staat, wie wir ihn kennen.