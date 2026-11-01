Das „Burg Geflüster“ sprengt alle Rekorde

Hotels, Thermen und Lokale profitieren

Auch für den Tourismus-Chef ist das Konzept voll aufgegangen. Vom Besucherboom profitieren Hotels, Thermen und Gastronomiebetriebe in der Region, so Tunkel. Und eines steht angesichts des enormen Erfolgs für ihn schon jetzt fest: Auch im kommenden Jahr wird es auf Burg Schlaining wieder gruselig. Das gemeinsam von Burgenland Tourismus und den Kultur-Betrieben Burgenland organisierte Spektakel sei schließlich langfristig geplant.Burg soll auch im Advent Besucher anlocken“Gleichzeitig nutzen wir die Synergien“, betont Doskozil mit Blick auf die nächsten Pläne für Burg Schlaining. Der Erfolg macht jedenfalls Lust auf mehr: Schon am 26. November wird die Burg mit dem „Winterwunder Burgenland“ erstmals auch im Advent bespielt.