Glühwein-Opening lässt den Alten Platz erstrahlen

Glühwein kostet 4,90 bzw. 5,50 Euro

„Bei den Veranstaltungen mit Musik kosten ein Glühwein oder Glühmost heuer am Alten Platz 5,50 Euro. Sonst ist er um 4,90 Euro zu haben“, sagt Gerti Höferer. Die sich schon auf die neue Weihnachtsbeleuchtung freut, die den Alten Platz in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. „So etwas gab es noch nie. Skulpturen und Bögen werden geliefert. Der ganze Alte Platz wird dazu beleuchtet.“ Heuer sind bis zu Silvester viele Feste und Partys. Auch ein großer Christbaum steht am Alten Platz.