Glühwein-Opening lässt den Alten Platz erstrahlen

Ein Abend voller Musik, Lichterglanz und Weihnachtsmagie erwartet die Klagenfurter am Donnerstag ab 16 Uhr beim traditionellen Glühwein-Opening am Alten Platz. Ein Glühwein kostet bei Veranstaltungen 5,50 Euro, sonst 4,90 Euro. Tausende Gäste werden erwartet.
Es gibt diese besonderen Momente im Jahr, auf die man sich schon lange vorher freut. Wenn die Tage kürzer werden, die ersten Weihnachtslichter erstrahlen und der Duft von Glühwein durch die Straßen zieht. Wenn man alte Bekannte wiedertrifft, mit Freunden anstößt und plötzlich dieses vertraute Gefühl spürt: Die schönste Zeit des Jahres beginnt.
Am Donnerstag ist es wieder so weit. Ab 16 Uhr laden Bar Italia und das Teatro in die Stadt zum großen Glühwein-Opening am Alten Platz – und damit zum Auftakt einer Weihnachtszeit, die heuer in ganz besonderem Glanz erstrahlen wird. Die beliebten Punschstände verwandeln den Alten Platz in eine Weihnachtswelt, wie sie Klagenfurt nur zur schönsten Jahreszeit erlebt.
Musik von den Bengels und DJ Frame
Mit dem neuen Weihnachtszauber am Alten Platz schaffen die Wirte einen Ort voller Wärme, Licht und Lebensfreude. Und man verspürt vielleicht sogar wieder ein bisschen von jenem Weihnachtszauber, den man schon als Kind so geliebt hat.
Den musikalischen Auftakt gestalten von 16 bis 19.30 Uhr die „Bengels Reloaded“. Danach übernimmt DJ Frame und sorgt bis 22 Uhr mit seinen Beats für ausgelassene Partystimmung. Ein Abend, der Generationen verbindet. Der Gemütlichkeit bringt und neue Begegnungen schafft.
Glühwein kostet 4,90 bzw. 5,50 Euro
„Bei den Veranstaltungen mit Musik kosten ein Glühwein oder Glühmost heuer am Alten Platz 5,50 Euro. Sonst ist er um 4,90 Euro zu haben“, sagt Gerti Höferer. Die sich schon auf die neue Weihnachtsbeleuchtung freut, die den Alten Platz in ein funkelndes Lichtermeer verwandelt. „So etwas gab es noch nie. Skulpturen und Bögen werden geliefert. Der ganze Alte Platz wird dazu beleuchtet.“ Heuer sind bis zu Silvester viele Feste und Partys. Auch ein großer Christbaum steht am Alten Platz.
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