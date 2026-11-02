Frontalcrash: Ein Lenker (62) war stark betrunken

Der Unfallbereich musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr Drobollach kurzfristig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. „Unsere Aufgaben beschränkten sich auf die Sicherstellung des Brandschutzes sowie das Binden der ausgetretenen Betriebsmittel“, so die FF Drobollach. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.