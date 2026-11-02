Frontalcrash: Ein Lenker (62) war stark betrunken

Frontal prallten am Allerseelentag in Egg am Faaker See zwei Wagen gegeneinander. Beide Lenker wurden leicht verletzt. Doch einer hat nun mit Anzeigen und Strafen zu rechnen: Er war stark alkoholisiert.
„Glücklicherweise konnten beide Lenker ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen“, so die Einsatzkräfte der Feuerwehr Drobollach, die am Allerseelentag kurz nach 9 Uhr zu einem Unfall alarmiert wurden: Ein 62-Jähriger hatte seinen Pkw auf der B84 aus Faak kommend in Fahrtrichtung Villach gelenkt.
Aus bislang unbekannter Ursache geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden, von einem 38-jährigen Mann gelenkten Wagen. Durch die Frontalkollision wurden bei beiden Fahrzeugen die Frontairbags ausgelöst. Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen.
Führerschein weg
Bei dem 62-Jährigen wurde eine schwere Alkoholisierung festgestellt. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
Der Unfallbereich musste während der Unfallaufnahme und der anschließenden Fahrbahnreinigung durch die Feuerwehr Drobollach kurzfristig für den gesamten Verkehr gesperrt werden. „Unsere Aufgaben beschränkten sich auf die Sicherstellung des Brandschutzes sowie das Binden der ausgetretenen Betriebsmittel“, so die FF Drobollach. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.
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