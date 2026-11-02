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Arbeitsmarkt Kärnten

Weniger Arbeitslose und die Beschäftigung steigt

Kärnten
02.11.2026 16:00
Das AMS musste im Oktober weniger Kunden betreuen.
Das AMS musste im Oktober weniger Kunden betreuen.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Der Kärntner Beschäftigungssektor verzeichnete im Oktober eine erfreuliche Entwicklung. Entgegen dem österreichweiten Durchschnitt stieg das Angebot an offenen Stellen deutlich an, während die Zahl der Personen ohne Arbeit sank.

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Nach einigen Monatsberichten, die zumindest im Vergleich mit dem Österreichschnitt in Ordnung ausfielen, deuten die Oktoberzahlen auf eine Erholung hin. „Der Kärntner Arbeitsmarkt zeichnet sich im Oktober durch eine Steigerung der Beschäftigung um 0,5 Prozent aus und parallel dazu durch einen Rückgang der Arbeitslosigkeit inklusive Personen in Schulung um 1,1 Prozent“, zeigt sich Peter Wedenig, Geschäftsführer des AMS Kärnten, erfreut.

Zugleich seien die offenen Stellen um 15,1 Prozent gestiegen – in Österreich gingen sie um 3,4 Prozent zurück. Besonders in den Bereichen Bau, Metall/Elektro und Hilfsberufe gab es die stärksten Zuwächse. Im Bezirk St. Veit haben sich die offenen Stellen beinahe verdoppelt.

Doch es gibt einen Wermutstropfen: Bei den Über-50-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit um 2,5 Prozent gestiegen. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Monate fort. „Markant ist der Zuwachs bei Frauen im Alter von 60 bis 65 Jahre mit einem Plus von 42,8 Prozent. Zurückzuführen ist das auf die Anhebung des Pensionsantrittsalters der Frauen“, erklärt Wedenig.

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