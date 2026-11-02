Weniger Arbeitslose und die Beschäftigung steigt

Doch es gibt einen Wermutstropfen: Bei den Über-50-Jährigen ist die Arbeitslosigkeit um 2,5 Prozent gestiegen. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Monate fort. „Markant ist der Zuwachs bei Frauen im Alter von 60 bis 65 Jahre mit einem Plus von 42,8 Prozent. Zurückzuführen ist das auf die Anhebung des Pensionsantrittsalters der Frauen“, erklärt Wedenig.