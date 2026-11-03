Brand in Mehrparteienhaus: Küche stand in Flammen

„Eine 61-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann wurden vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Wolfsberg eingeliefert“, heißt es seitens der Polizeidienststelle Wolfsberg. Aktuell laufen Ermittlungen zur Brandursache. Auch die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.