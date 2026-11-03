Brand in Mehrparteienhaus: Küche stand in Flammen

Aufgrund eines Feuers in einem Wohngebäude im Bezirk Wolfsberg in Kärnten mussten am Montagabend drei Feuerwehren ausrücken. Eine Küche war in Brand geraten.
Ein Brand in einem Küchenbereich eines Mehrparteienhauses im Bezirk Wolfsberg löste einen am Montag gegen 19.30 Uhr Feuerwehreinsatz aus. Aus bisher unbekannter Ursache brach in einer Wohnküche ein Feuer aus.
Ausbreitung wurde verhindert
Aufgrund der schnellen Hilfe der Freiwilligen Feuerwehren Wolfsberg, St. Johann und St. Margarethen konnte eine Ausbreitung der Flammen verhindert werden und rasch „Brand aus“ gegeben werden.
„Eine 61-jährige Frau und ein 36-jähriger Mann wurden vom Rettungsdienst mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das LKH Wolfsberg eingeliefert“, heißt es seitens der Polizeidienststelle Wolfsberg. Aktuell laufen Ermittlungen zur Brandursache. Auch die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.
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