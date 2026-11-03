Mehr ruhige Momente. Mehr von dem, was zählt.

Mehr Komfort, mehr Flexibilität, mehr Möglichkeiten: Moderne Energielösungen können den Alltag spürbar bereichern. Ob E-Auto, Wärmepumpe oder Photovoltaik – die Kelag unterstützt dabei, jene Lösung zu finden, die zu den eigenen Bedürfnissen und zum persönlichen Leben passt.
Wer heute über Energie nachdenkt, denkt selten nur an Strom. Es geht um ein Zuhause, das angenehm warm ist. Um Mobilität, die zum Alltag passt. Und um die Freiheit, Energie so zu nutzen, wie es zum eigenen Leben passt. Moderne Lösungen wie Elektromobilität, Wärmepumpe oder Photovoltaik eröffnen dafür viele Möglichkeiten. Dabei muss nicht alles auf einmal umgesetzt werden. Oft beginnt der Weg mit einer einzelnen Entscheidung, die zum eigenen Leben und den persönlichen Bedürfnissen passt.
Elektromobilität einfach in den Alltag integrieren
Elektromobilität ist längst im Alltag angekommen. Viele Menschen entscheiden sich für ein E-Auto, weil es leises Fahren, hohen Komfort und niedrigere laufende Kosten miteinander verbindet. Geladen werden kann zu Hause, am Arbeitsplatz oder an öffentlichen Ladestationen. Damit entstehen flexible Möglichkeiten, die sich unkompliziert in den Tagesablauf integrieren lassen.
Wer zu Hause laden möchte, kann dies mit einer eigenen Wallbox besonders komfortabel gestalten. Für unterwegs stehen unterschiedliche Ladetarife und ein stetig wachsendes Ladenetz zur Verfügung. Die Kelag unterstützt den Umstieg auf Elektromobilität mit einer Prämie von 1.000 Euro für die Neuanschaffung eines Elektroautos. Für den Kauf einer Wallbox im Kelag-Webshop gibt es zusätzlich 100 Euro Prämie. Besitzt man bereits eine PV-Anlage, kann ein weiterer Vorteil hinzukommen: Das E-Auto lässt sich teilweise mit selbst erzeugtem Strom laden. Voraussetzung für den Einstieg in die Elektromobilität ist das jedoch nicht.
Clever heizen, komfortabel wohnen
Ein großer Teil des Energieverbrauchs im Haushalt entfällt auf Heizung und Warmwasser. Genau hier können moderne Wärmepumpen ihre Vorteile ausspielen. Sie sorgen für ein angenehmes Wohnklima, arbeiten effizient und schaffen angenehme Temperaturen zu jeder Jahreszeit.
Viele Systeme bieten darüber hinaus zusätzlichen Komfort: Sie heizen im Winter und können im Sommer für angenehm temperierte Räume sorgen. Für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer bedeutet das mehr Wohnqualität im Alltag.
Die Kelag begleitet Kundinnen und Kunden auf dem Weg zur passenden Wärmepumpe mit persönlicher Beratung, attraktiven Prämien und abgestimmten Stromtarifen. Für die Anschaffung einer förderfähigen Wärmepumpe ist eine Kelag-Prämie von bis zu 1.200 Euro möglich. Bei Nutzung eines Finanzierungsangebots einer Kärntner Raiffeisenbank kann zusätzlich ein Kelag-Bonus von 800 Euro gewährt werden.
Mehr Energie vom eigenen Dach
PV-Anlagen ermöglichen es, einen Teil des benötigten Stroms direkt am eigenen Dach zu erzeugen. So kann ein Teil des Energiebedarfs im Haushalt mit selbst produziertem Strom gedeckt werden.
Je stärker Strom dann genutzt wird, wenn er gerade zur Verfügung steht, desto größer kann der persönliche Nutzen sein. Dabei unterstützen beispielsweise intelligente Steuerungen oder Batteriespeicher. Sie helfen, den erzeugten Strom flexibel im Haushalt einzusetzen und den Strombezug aus dem Netz zu reduzieren. Für viele Haushalte steht dabei vor allem eines im Vordergrund: mehr Unabhängigkeit und eine bessere Kontrolle über den eigenen Energieverbrauch.
Wenn alles zusammenspielt
Jede dieser Technologien bietet bereits für sich genommen Vorteile. Wer sich für eine PV-Anlage, eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto entscheidet, kann bereits wichtige Schritte in Richtung eines modernen und zukunftsorientierten Energiesystems setzen. Zusätzliche Möglichkeiten entstehen, wenn mehrere Lösungen miteinander kombiniert werden. Dann kann beispielsweise selbst erzeugter Strom nicht nur im Haushalt genutzt werden, sondern auch für die Wärmepumpe oder das Laden eines Elektroautos zur Verfügung stehen. Intelligente Steuerungen helfen dabei, Energie dort einzusetzen, wo sie gerade benötigt wird. Ob einzelne Technologie oder intelligente Kombination: Entscheidend ist, was zum jeweiligen Haushalt und den persönlichen Rahmenbedingungen passt.
Persönliche Beratung schafft Orientierung
Ob Elektromobilität, Wärmepumpe oder Photovoltaik: Die Möglichkeiten sind vielfältig. Gleichzeitig unterscheiden sich Haushalte, Gebäude und persönliche Anforderungen oft deutlich. Eine individuelle Beratung hilft dabei, technische, wirtschaftliche und persönliche Aspekte gemeinsam zu betrachten. So entstehen fundierte Entscheidungsgrundlagen für den weiteren Weg.
Mehr von dem, was zählt
Moderne Energielösungen schaffen mehr Komfort, mehr Flexibilität und mehr Möglichkeiten, den eigenen Alltag aktiv zu gestalten. Welche Lösung die richtige ist, hängt immer von den individuellen Voraussetzungen ab.
Die Kelag unterstützt dabei mit persönlicher Beratung und begleitet Kundinnen und Kunden dabei, die für sie passende Entscheidung zu treffen. Wer mehr darüber erfahren möchte, welche Chancen Elektromobilität, Wärmepumpe und Photovoltaik bieten, findet auf kelag.at/energiezukunft weiterführende Informationen und Beratungsmöglichkeiten.