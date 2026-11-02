Mehrere Fälle von Nadeln in Halloween-Süßigkeiten

In zwei Orten Baden-Württembergs fanden beispielsweise zwei Familien am Samstagabend mehrere Nadeln in zwei Haselnuss-Schnitten, die ihre Kinder vom Süßigkeitensammeln mitgebracht hatten. Laut der Polizei waren die Nadeln von außen nicht zu sehen. Sie geht davon aus, dass diese absichtlich platziert wurden.

Auch an mehreren Orten in Bayern fanden Eltern spitze Metallteile in den Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder. In Landshut waren gesammelte Kaubonbons und Schokoriegel mit Schrauben versehen. Im Nürnberger Westen sowie in Neuburg fanden Kinder beim Auspacken von Schokoriegeln Nadeln. Noch bevor die Kinder die Süßigkeiten essen konnten, bemerkten ihre Eltern die gefährlichen Gegenstände und alarmierten die Polizei.