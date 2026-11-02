Zwei Unbesiegbare haben die Krone schon auf

Normal ist es immer hitzig, gibt es viele Tore dort“, schilderte Trainer Wolfgang Denk von 2. Klasse Nord A-Speerspitze Straßwalchen Juniors nach dem Derby in Schleedorf. Was sich stattdessen im Fan.at-Spiel der Runde tat: „Nach zehn Minuten kann es schon 2:2 stehen.“ Weil diesmal die Anzahl der Alutreffer höher ausfiel, reichte den Gästen – Lugstein, Alexander Eder und Lukas Prünster saßen tags zuvor auch bei der „Ersten“ auf der Bank – das Goldtor von Daniel Chudoba zum Sieg. Nach Ball in die Tiefe schloss er eiskalt ab.