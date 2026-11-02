Zoff bei Ferrari: „Haben ihm den Sieg geschenkt!“

Leclerc: „Das war sehr grenzwertig“

Ähnlich sah es Leclerc. Der Monegasse konnte sich einen Seitenhieb gegen Hamilton jedoch nicht verkneifen: „Wir werden offensichtlich darüber sprechen müssen. Ich weiß nicht, ob Lewis sehr unzufrieden mit dem war, was ich getan habe. Ich hatte das Gefühl, dass auch das, was er getan hat, sehr grenzwertig war.“