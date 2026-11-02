Ukrainische und russische Warn-Apps gehackt

Unterdessen prüfen die beiden Kriegsparteien nach dem Auslaufen einer lokalen humanitären Waffenruhe in der Südukraine die Fortsetzung solcher Pausen vom Krieg. Wie berichtet hatte es in der von Russland besetzten Frontstadt Oleschky eine sechstägige Feuerpause gegeben. Im Zuge dieser konnten aus der Stadt und umliegenden Gebieten in Cherson laut der US-First-Lady Melania Trump rund 800 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Der Sprecher des Präsidialamtes in Moskau, Dmitri Peskow, sagte russischen Nachrichtenagenturen zufolge, man bewerte den Ablauf des Einsatzes in Oleschky sowie die Koordination zwischen den Menschenrechtsbeauftragten beider Länder positiv.