Krokodil nahe Olympia-Ruderstrecke gesichtet

Fachleute sollen das Verhalten des Krokodils nun beurteilen und entscheiden, ob es eingefangen werden muss oder nicht. Der Reptilienexperte John Lever, der eine Krokodilfarm bei Rockhampton betreibt, sprach sich laut dem Sender ABC dafür aus, alle Krokodile in der Nähe der geplanten Olympia-Strecke zu entfernen. Ray Ebert, ein langjähriger Spitzenfunktionär des australischen Ruderverbandes Rowing Australia, sprach von einem Schock und einem Weckruf für die Verantwortlichen. „Es sind nicht die Krokodile, die man sehen kann, um die ich mir Sorgen machen würde, sondern die, die man nicht sehen kann“, meint er.