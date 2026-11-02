Austria am Boden: „Dann frisst dich das natürlich“

Uhlig setzt auf Faktor Zeit

Auch Uhlig bleibt nach seiner ersten Woche im Amt, die auch das Cup-Aus gegen Hartberg beinhaltete, entspannt. „Es war für uns sehr wichtig, so früh schon eine ordentliche Leistung gezeigt zu haben“, sagte der Helm-Nachfolger. Nun stehe die erste volle Trainingswoche bevor. „Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt viel Trainingszeit haben und der Mannschaft klar vermitteln können, wie wir spielen wollen. Über die Trainingszeit werden die Abläufe besser werden. Heute war schon viel sichtbar, es gibt aber noch viele Themen, die wir angehen wollen.“