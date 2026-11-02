„Looksmaxxing“: Wie weit geht der Schönheitswahn?

Mert (25) ist Österreichs bekanntester „Looksmaxxer“. Mit strenger Ernährung, aufwendiger Skincare und viel Disziplin optimiert er sein Aussehen. Tausende Euro investiert er monatlich in seine Schönheit. Doch wie weit geht der Trend – und macht ein perfektes Gesicht tatsächlich glücklich?