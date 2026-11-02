Rapid: Derby-Triumph vor der leeren Kurve gefeiert

Sie gingen nach Abpfiff zum leeren Gästesektor, feierten dort, als wären die Rapid-Fans vor Ort und machten sogar auch ein Jubelfoto. Grotesk. Chefcoach Johannes Hoff Thorup wusste nach dem 2:0 im 351. Wiener Derby, dem ersten Sieg in Favoriten seit dem 2:1 im Mai 2025, was dahinter steckte: „Die Fans sind ein Part von unserem Fußball, wir wollten ihnen viel zurückgeben – und ich hoffe, dass jeder mit grünem Herzen glücklich ist.“