Woche startet trüb: Sonne kämpft sich selten durch

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Der Dienstag geht ähnlich trüb weiter, im Osten erwartet uns der eine oder andere Regenschauer. Im Westen wird es dafür zeitweise sonnig, während sich der Nebel in den Tälern hartnäckig hält. Die Höchsttemperaturen liegen erneut bei rund zehn Grad.