„Alle haben geweint!“ Rührende Szene nach F1-Coup

„Ich bin einfach so stolz auf das ganze Team, wie sie von Anfang an an Kimi geglaubt haben“, sagte Wolff am Sonntag nach dem in Mexiko fixierten Titelgewinn auf Sky. Im ersten Jahr war Antonelli noch deutlich hinter seinem Teamkollegen George Russell gelandet. Zweifel wurden laut, ob der Italiener nicht lieber bei einem kleineren Team hätte F1-Erfahrung sammeln sollen. „Wir haben gewusst, es wird ein schwieriges Jahr“, erinnerte sich Wolff. „Aber wir haben die Daten gesehen und wir haben darauf vertraut.“