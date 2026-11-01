„Sichtbar Hoch 4“ im Gasthaus Lazarus Horitschon

Ein Abend voll Bewegung, Theater, Licht und Musik: Den gibt es am 6. 11. in Horitschon.
Der Verein Byneeria holt vier Frauen im Gasthaus Lazarus in Hortischon auf die Bühne. Sie nehmen das Publikum mit auf eine Reise von den Anfängen bis in die moderne Gegenwart. Mit Tanz und Pantomime präsentieren sie Kurzstücke, Soli und Duette, die so unterschiedlich sind wie ihre Persönlichkeiten selbst. Dabei thematisieren sie ganz ohne Worte Naturverbundenheit und Schönheitsideale, gewähren Einblicke in ihr Training und nehmen sich selbst nicht allzu ernst.
Mit Leichtigkeit erzählen die Darstellerinnen von den Facetten des Lebens und der Freude daran, neue Wege zu gehen. Sie zeigen, dass Kreativität, Lebensfreude und Ausdruckskraft kein Alter kennen.
Karten unter eventjet.at oder 0677/ 619 823 60.
Wir verlosen 2x2 Karten. Mitspielen auf der „Krone“- Burgenland-Facebook Seite.
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