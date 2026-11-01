„Sichtbar Hoch 4“ im Gasthaus Lazarus Horitschon

Der Verein Byneeria holt vier Frauen im Gasthaus Lazarus in Hortischon auf die Bühne. Sie nehmen das Publikum mit auf eine Reise von den Anfängen bis in die moderne Gegenwart. Mit Tanz und Pantomime präsentieren sie Kurzstücke, Soli und Duette, die so unterschiedlich sind wie ihre Persönlichkeiten selbst. Dabei thematisieren sie ganz ohne Worte Naturverbundenheit und Schönheitsideale, gewähren Einblicke in ihr Training und nehmen sich selbst nicht allzu ernst.