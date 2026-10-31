“Schellhorn has an office but contributes nothing else”

“Krone”: Mr. Leitl, you were president of the Austrian Chamber of Commerce for 18 years. Now you’re honorary president—and touring Europe. Why?

Christoph Leitl: Because the issues that affect us in Austria are European issues. Economic development, technology, social issues, pensions, health care—all of this plays out at the European level as well. I don’t interfere in Austrian affairs, but I highlight the best examples from Europe that we can learn from so that we, too, can become the best.