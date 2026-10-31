Former WKO President Leitl
“Schellhorn has an office but contributes nothing else”
Even during his time as president of the Chamber of Commerce (2000 to 2028), Christoph Leitl rarely minced words. Today, he is president of the European Movement Austria—and in this interview, he explains who Austria needs to learn from, why the government is afraid of real solutions—and what threatens us if things don’t move forward soon.
“Krone”: Mr. Leitl, you were president of the Austrian Chamber of Commerce for 18 years. Now you’re honorary president—and touring Europe. Why?
Christoph Leitl: Because the issues that affect us in Austria are European issues. Economic development, technology, social issues, pensions, health care—all of this plays out at the European level as well. I don’t interfere in Austrian affairs, but I highlight the best examples from Europe that we can learn from so that we, too, can become the best.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.