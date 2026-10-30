Schopp sauer auf Schiri: „Kann es nicht verstehen“

Was man nach dem Duell von GAK und TSV Hartberg in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Gerald Scheiblehner (GAK-Trainer): „Wir haben uns ein Spiel zugetraut, das wir aktuell nicht umsetzen können. Wir wollen hoch attackieren, in der letzten Linie Eins-gegen-Eins-Duelle gewinnen und zweite Bälle gewinnen. Da haben wir Riesenthemen. Wir können mit dem Raum nicht gut umgehen, den wir hergeben. Weil wir die Duelle nicht so bestreiten und teilweise Tempoprobleme auf die zweiten Bälle haben. Jetzt liegt es an mir, diese Dinge zu erkennen.“
Zum Foul an Komposch: „Es ist keine Vorgabe, dass wir Spieler verletzen, sondern aggressiv gegen den Ball sind. Es tut mir maximal leid für den Spieler.“
Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Ich kann es nicht verstehen. Wir hatten vor 14 Tagen einen schweren Zwischenfall von einer Mannschaft, die sehr intensiv versucht zu spielen, die permanent versucht, noch irgendwie den Ball zu erwischen. Ich habe in der 2. Minute genau die gleiche Situation. Mein Spieler ist schwer verletzt. Ich verlange von den Schiedsrichtern, dass sie sich vorbereiten. Für mich entzieht es sich jeglicher Logik, dass der Spieler noch am Platz ist. Ich muss als Schiedsrichter wissen, was es heißt, gegen diese Mannschaft zu pfeifen.“
Zur Leistung: „Ich bin total stolz auf meine Jungs, weil sie es richtig, richtig gut gespielt haben. Mich freut es, dass sie sich mit dieser Leistung einen Vereinsrekord gesichert haben, denn so viele Punkte (17, Anm.) hatten wir nach elf Runden noch nie.“
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