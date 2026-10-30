Schopp sauer auf Schiri: „Kann es nicht verstehen“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Ich kann es nicht verstehen. Wir hatten vor 14 Tagen einen schweren Zwischenfall von einer Mannschaft, die sehr intensiv versucht zu spielen, die permanent versucht, noch irgendwie den Ball zu erwischen. Ich habe in der 2. Minute genau die gleiche Situation. Mein Spieler ist schwer verletzt. Ich verlange von den Schiedsrichtern, dass sie sich vorbereiten. Für mich entzieht es sich jeglicher Logik, dass der Spieler noch am Platz ist. Ich muss als Schiedsrichter wissen, was es heißt, gegen diese Mannschaft zu pfeifen.“

Zur Leistung: „Ich bin total stolz auf meine Jungs, weil sie es richtig, richtig gut gespielt haben. Mich freut es, dass sie sich mit dieser Leistung einen Vereinsrekord gesichert haben, denn so viele Punkte (17, Anm.) hatten wir nach elf Runden noch nie.“