Der Heilige, der Ketten gesprengt haben soll

Schönheitskur für Kärntens drittältestes Fastentuch beendet

In den Werkstätten des Denkmalamtes in Wien wurde das Fastentuch aus der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard im Lavanttal ab 2023 untersucht, restauriert uns konserviert. Dieses ursprünglich aus St. Peter bei Reichenfels stammende Tuch aus dem Jahr 1520 ist das drittälteste noch erhaltene Fastentuch in Kärnten. Seit 1915 befindet es sich in St. Leonhard, wo es ganzjährig an der Nordseite des Chorraumes zu besichtigen ist. Bischof Josef Marketz segnet es am Leonhardisonntag, 8. 11., beim Gottesdienst ab 10 Uhr. Am Freitag wird das Leonhardifest mit zwei Messen gefeiert – um 8.30 und 10 Uhr, den zweiten Termin zelebriert Abt Gerhard Hafner von Admont.